Fatsa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kutlanan programlara Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Saygın Atinkaya çelenk sunumu sonrası gelen konukların kutlamalarını kabul ederken yaptığı açıklamada, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri etkinliği hep takdir etmiştir. Yeni Türkiye’nin kurulmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğü inancındaydı. Çağdaş bir devlet olmamız için eğitimin yaygınlaşması gereğine inanıyordu. Bu nedenle Atatürk, ’Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Program daha sonra Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında görevli okulların gösterisi ile devam etti. Program göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.