Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığından Teğmen Cemhan Er yaptı.

Düzenlenen programda öğrenciler şiirler okurken, törende folklor grubu da bir gösteri yaptı. Program, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Fatsa’da görev yapan komutanlar, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.