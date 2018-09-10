Fatsa'da 4 bin 800 öğrenci uyum eğitimine başladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 bin 800 öğrenci uyum eğitimi kapsamında okula bir hafta önce başladı.

Özellikle ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ve aileleri büyük heyecan yaşarken ilk günden öğrenciler öğretmenleri ile tanışarak uyum sağlamaya çalıştı. Çocuklarıyla beraber sıralarda oturan velilerin heyecanı gözlerinden okunurken zaman zaman çocuklarını onları sakinleştirmeye çalıştılar.

Ana sınıfı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okula bir hafta öncesinden başladığını ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Toplamda ilçemizde 4 bin 800 öğrencimiz uyum eğitimine başladı. Uyum eğitimindeki amaç, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmaktır. Tüm öğrencilerimize başarılı eğitim sezonu diliyoruz" diye konuştu.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da uyum haftası öncesi ilçedeki okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.