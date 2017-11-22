Fatsa’da 60 kilometre doğalgaz hattı döşendi

Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “17 bin 300 konutun şuan doğalgaz işlemi tamamlanmış, 8 bin 100 ikamete gaz verilebilir şebeke oluştu. Son durum olarak da 4 bin 255 tanede abone var. Doğalgazın ihalesi 2007 yılında yapılmıştı. 7 senede hepsi bitecek derken bir türlü bitmedi. Bize o zaman herkes soruyordu doğalgaz ne zaman gelecek diye. Doğalgaz bize bağlı değil fakat biz onlarla irtibatta olarak programa aldırmaya çalışıyoruz. Şehrimize doğalgaz ana hattı gelmekle beraber şehir içine bir türlü girememiştik. Büyükşehir ile beraber şehir içine girelim dedik. Bir de yol çalışması yapacaktık Büyükşehir kalıcı yol çalışması yaptığı için hepsini birlikte yapalım diye doğalgaz yetkilileri ile bir program yaptık. İnşallah bu sene şehir içinden çıkacağız tamamı bitecek. Büyükşehir belediyemiz ile hep bize şu söylendi. Bunu A kurumu kazıyor, B kurumu kazıyor, her defasında farklı bir kurum kazıyor. Bu iş bir defa yapılsın herkes kazsın öyle yapılsın. Biz bunların hepsini aynı anda çalıştıramazdık. Büyükşehir geldi şimdi Büyükşehirde o irade o güç var. Kendi gücünü de kullanarak bütün kurumları çalıştırabilme kabiliyeti var. Bunu da kullanarak şu anda doğalgazın geçtiği her yerde alt yapıyı komple yeniliyoruz. Şimdi doğalgaz geliyor önce ana hattı geçiyor sonra bağlantıları geliyor sonra su ve kanalizasyon hatları komple yeniliyoruz. Fatsa nüfus artış potansiyeli Türkiye ortalamasının çok üstünde bu bakımdan beklentiler çok. Bu nedenle bütün hatlar yenilendiği için 6 ayrı kurum aynı işi yapıyor ondan sonra asfalt aşaması geliyor” diye konuştu.