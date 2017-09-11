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11 Eylül 2017 13:51

Fatsa’da 7 bin öğrenci uyum eğitimine başladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde uyum eğitimi alan öğrenciler okullara bir hafta önceden gelerek eğitime başladılar.

Fatsa’da 7 bin öğrenci uyum eğitimine başladı

11 Eylül 2017 13:51


Okula başlayan öğrenciler okullara bir hafta önceden aileleri ile gelerek uyum eğitimine hızlı başladılar. Özellikle ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ve aileleri büyük heyecan yaşarken ilk günden öğrenciler öğretmenleri ile tanışarak uyum sağlamaya çalıştı. Çocuklarıyla beraber sıralarda oturan velilerin heyecanı gözlerinden okunurken zaman zaman çocuklarını onları sakinleştirmeye çalıştılar.


Ana sınıfı, birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin okula bir hafta öncesinden başladığını ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Toplamda ilçemizde 7 bin öğrencimiz uyum eğitimine başladı. Uyum eğitimindeki amaç, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmaktır. Tüm öğrencilerimize başarılı eğitim sezonu diliyoruz” dedi.


İlkokula yeni başladığı için çocuğunun mutlu olduğunu ifade eden Aslı Gülboy isimli veli, “İlk okula başladığım yıllar aklıma geldi. Ben de çocuğum kadar heyecanlıyım. İnşallah büyüdüğünde iyi bir meslek sahibi olur” diye konuştu.




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