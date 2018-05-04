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04 Mayıs 2018 12:17

Fatsa’da 7. sınıf öğrencisi kitap yazdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Büyük Ata Ortaokulu 7.

Fatsa’da 7. sınıf öğrencisi kitap yazdı

04 Mayıs 2018 12:17

sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süheyla Elma, ‘Zemheri Ortancası’ adlı kitabını yazarak bin adet bastırdı.


İlkokul yıllarında okuduğu kitaplardan etkilenerek kendisinin de kurguladığı genelde sabır konusunu işleyen minik yazar düşüncelerini kitap haline getirmeye karar verdi. Süheyla Elma yaptığı açıklamada, kitabın yazımını derslerinden kalan boş zamanlarında gerçekleştirdiğini söyledi. Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresinin kitap yazması konusunda kendisini teşvik ettiğini anlatan Elma, yakın bir zamanda "imza günü" düzenleyeceğini kaydetti.


Elma, “Zemheri Ortancası adlı kitabımda sabır konusunu ele aldım. Akıllı, meraklı, heyecanlı çocuğun hayatını işledim. Kitabımı düzenleyen Türkçe öğretmenim Sevda Demir’in de büyük katkısı oldu. Gerçekten büyük ilgi ve alaka var kitabıma. Birçok okulda da imza günü düzenleyerek diğer öğrenci arkadaşlarıma da kitap yazma konusunda bilgilerimi aktaracağım. 83 sayfalık bir kitap oldu ve herkes tarafından çok beğenildi. İkinci kitabımı da yazmaya karar verdim. Eğer kitabım çok satılırsa ikinci baskıyı da yapabilirim” dedi.


"Öğrencimizin kitap çıkarması bizleri son derece gururlandırmıştır" diyen okulun Türkçe öğretmeni Sevda Demir, “Kendisi bana kitap yazmak isteğini söylediğinde çok mutlu oldum ve hazırladığı konularda düzenlemeyi beraber yaparak kitabı çıkardık. Kendisine başarılar diliyorum. Başarılı bir öğrencimiz” şeklinde konuştu.


Okul Müdürü İsmail Teke ise, “Süheyla Elma isimli öğrencimiz hem başarılı hem de yetenekli biri. Kitabını okuduk ve gerçekten çok etkilendim. Kendisini bu gayreti nedeniyle ödüllendireceğiz” diye konuştu.




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