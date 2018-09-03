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03 Eylül 2018 11:34

Fatsa’da aç kalan ceylanlar şehir merkezine indi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan ceylanlar yerleşim alanlarına kadar indi.

Fatsa’da aç kalan ceylanlar şehir merkezine indi

03 Eylül 2018 11:34


Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan birkaç ceylan, Dolunay Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından görüldü. Ceylanları yakından gören Mustafa Kemal Erken isimli vatandaş hemen ceylanı yem yerken fotoğrafladı.


Balkonda otururken ceylanları fark ettiğini belirten Mustafa Kemal Erken, “Doğadaki hayvanları yakından görmek çok güzel ve mutluluk verici. Balkonda otururken ses geldi ve aşağıya baktığımda ceylanları fark ettim. O kadar güzel ve alımlı bir hayvan ki hemen fotoğrafladım. Sanırım doğada yüksek yerlerde yiyecek bulamadılar ve mahallemize kadar geldiler” dedi.




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