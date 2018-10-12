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Fatsa'da acemi erler yemin etti

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 372’nci kısa dönem erlerin yemin töreni gerçekleşti.

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 372'nci kısa dönem erlerin yemin töreni gerçekleşti.


Tören birliklerinin yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan yemin töreni, 372'nci kısa dönem erlerin ant içmesi ve başarılı askerlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Yemin töreni, Mehmetçiklerin aileleriyle tören alanında kucaklaşması ile sona erdi.


Fatsa İlçe jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Ordu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Balcı, İlçe jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Tabur Komutanı J. Binbaşı Ali Can Emeksiz, askeri personel ve asker aileleri katıldı.

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