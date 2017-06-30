Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 12:21

Fatsa’da Ahilik Haftası hazırlığı

Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından 20 Eylül’de düzenlenecek Ahilik Haftası programı öncesi ön hazırlık toplantısı gerçekleşti.

Fatsa’da Ahilik Haftası hazırlığı

30 Haziran 2017 12:21


Fatsa Belediyesi tarafından 20 Eylül’de Ahilik Haftası programı düzenlenecek. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan program öncesi ön hazırlık toplantısı yapıldı.


Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ın koordinesinde düzenlenen toplantıya Fatsa Madeni Eşya Sanatkârları Odası Başkanı Ayhan Baş, Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz ve Ordu ESOB Başkan Vekili Erdoğan Özyürek, Ordu ESOB Genel Sekreteri Hayri Akyol ve Ordu Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Aktürk katıldı.


Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “20 Eylül’de ilçemizde düzenlenecek olan Ahilik Haftası programı için ön hazırlık toplantısı yaptık. Tüm esnaflarımızı 20 Eylül’de düzenlenecek olan Ahilik Haftası programımıza davet ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:53
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!