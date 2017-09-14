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14 Eylül 2017 15:58

Fatsa’da ana su hattı çalışması

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından Fatsa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan ve yenileme çalışması devam eden 3,5 kilometre uzunluğundaki ana su hattı çalışmasında İsmail Hanikaz Caddesi’nde sona yaklaşıldı.

Fatsa’da ana su hattı çalışması

14 Eylül 2017 15:58


Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yürütülen çelik hat döşeme çalışmasında 400’lük eski boruların yerine 800’lük boru döşeniyor. Bu hatta 800’lük borunun yanı sıra aspes hattı da 200’lük polietilen borularla yenileniyor. Meşebükü mahallesinde bulunan ana depodan başlayan çalışma da İsmail Hanikaz Caddesinde sona yaklaşıldı. Ekipler bu caddeden sonra Muhavvide Bayırman Caddesinde çalışmasına devam edecek. Yaklaşık 2 ay daha süreceği belirtilen çalışmanın OSKİ Fatsa Şubesi mevkiinde tamamlanacağı belirtildi.


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan çalışma yapılan güzergahlarda çelik boruların kullanım işlevini kaybetmesi nedeniyle yenileri ile tamamen değiştirdiğini belirterek, “Ana su hattı çalışması Fatsa ilçemiz açısından çok önemli. Ana su hattı çalışması Mayıs ayının ilk haftası başladı ve Allah’tan bir kaza keder olmazsa bu yıl sonu tamamlanması öngörülüyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz şahsında tüm ekibine ve çalışmayı gerçekleştiren Ordu Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü bu çalışma küçümsenmeyecek devasa bir çalışma. Fatsa ilçemizin uzun yıllar su sorunu yaşamaması için bu çalışmanın yapılması gerekiyordu" diye konuştu.




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