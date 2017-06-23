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23 Haziran 2017 16:32

Fatsa’da asfalt çalışmaları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediye tarafından gerçekleşen asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

Fatsa’da asfalt çalışmaları

23 Haziran 2017 16:32


Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Sakarya Caddesi, Reşadiye Caddesi ile Hacı Hulusibaba Caddesi arasında sıcak asfalt ve baskı beton çalışmaları tamamlandı.



“Bayramdan sonra bitecek”


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Sakarya Caddesi’nin toplam uzunluğunun bin 50 metre olduğu ve 2017 sıcak asfalt programına alındığını belirterek, “Bu yolun ilk 70 metresi meydan projesine dahil oldu. Hulusi Baba Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bölümün sıcak asfaltı ve baskı betonlu kaldırımının tamamlanması ile konforlu ve estetik görüntü ortaya çıktı. Bayramdan sonra kısa bir zamanda Sakarya Caddesi’nin tamamı bitirilecek. Bu çalışmaları yaparken esnaflarımız kısa zaman aralıklarında az da olsa mağdur oluyor ama bu çalışmalar programlı çalışmalar. Aslında bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu ancak hava muhalefeti nedeniyle ekipler uzun süre bu güzergahta çalışamadı. Her şey güzel Fatsamız için” dedi.




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