Fatsa’da asfalt çalışmaları

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “İlçemizin şehir merkezinde yol çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Yol çalışmalarına bu yıl çok önem veriyoruz” dedi.

Aktepe yaptığı açıklamada, “İlçemizin şehir merkezinde yol çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Fatsa Belediyesi olarak biz de bu yaz sonuna kadar birçok noktada yol çalışmalarımız olacak. 2018 yılı sonunda Fatsa ilçemizde şehir merkezi ve yakın çevresinde yol çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Bu yıl büyük gayret gösterip hedeflediğimiz noktaya kadar ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.