Fatsa’da atık ve materyal konulu kostüm yarışması

Geleneksel Atık Materyalden Kostüm Yarışması gerçekleşti.

Kıyasıya geçen yarışmada jüri üyeleri oy verirken minik yarışmacılara çok zorlandılar. Öğrenciler arası kostüm yarışması yaptıklarını belirten Fatsa Anaokulu Müdürü Birol Kılıç programda yaptığı konuşmada, “Minik öğrencilerimizin velilerin hazırlamış oldukları geri dönüşüm ürünlerinden oluşan kağıt, poşet ve benzeri şeylerden kostümler yaparak yaratıcılıklarını sergiliyorlar. Öğrencilerimiz geri dönüşümün önemini burada gelen konuklara gösterdiler. Geri dönüşüm, kullanılmış ambalaj ve benzeri atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, doğal kaynakların korunmasını sağlar. Bunu öğrencilerimize velilerimize öğrettik” dedi.

Yarışmada, Şehit Şükür Bağdatlı Anaokulu öğrencisi Nebi Kartal birinci olurken, Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Erdem Çalışkan ikinci, Fatsa Hacer Yücel Anaokulu öğrencilerden Melis Ergöz üçüncü oldu.

Gerçekleşen kostüm yarışmasına Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.