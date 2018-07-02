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02 Temmuz 2018 12:12

Fatsa’da av buluşması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Avcılar, Atıcılar, Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği (FAVDER) tarafından düzenlenen av ve atış yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Fatsa’da av buluşması

02 Temmuz 2018 12:12


Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden gelen 1250’ye yakın katılımcı dereceye girmek için mücadele etti. Bayanların da katıldığı yarışlarda dereceye giren avcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.


Fatsa ilçesinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ve geleneksel olarak her yıl av buluşmasını yapmak istediklerini söyleyen FAVDER Başkanı Cemil Pekbüyük, “Ülkemizin farklı illerinden gelen avcılarımızla organizasyonumuzu gerçekleştirdik. 33 derneğin üyelerinin katılımı ile festival havasında avcı buluşmamızı gerçekleştirdik. Kazasız, belasız buluşmamızı bitirdik. İleriki yıllarda daha iyisini yapmak için çalışacağız. Daha iyilerini başaracağız. Herkes çok memnun oldu. Plaket ve takdimlerini dereceye girenlere verdik” dedi.




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