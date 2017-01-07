Fatsa’da avcılar için kurs açıldı

Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cemil Pekbüyük, avcılara yönelik kurs açıldığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezinde açılan kursla ilgili bilgiler veren Başkan Cemil Pekbüyük, "25 kursiyerimizin bulunduğu kursumuz hafta içi her gün var ve 3,5 saat sürüyor. Fatsa’nın avcısını bilinçlendirme doğaya olan saygısını artırmak amacıyla bu kursları düzenledik. Avcıları bilinçlendirmek amacıyla açtığımız bu kursu daha önce açmayı planlamıştık ancak imkansızlıklar nedeniyle bu döneme rast geldi. Amacımız bizden sonraki nesile modern, sosyal ve bilinçli bir avcılık bırakmak. Avcılarımız bu anlamda kurslara tam kadro katılarak bilinçli birer avcı oluyorlar. Fatsa’nın avcıları bilinçli avcılardır ve doğaya her zaman saygı gösteren kişilerdir” dedi.