Fatsa’da AYKOME toplantısı

Fatsa Belediyesi Meclis salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun başkanlığında gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Günaydın, OSKİ İşletmeler Daire Başkanı İrfan Gün, Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Doğan Gürler, birim amirleri ve yol yapım yüklenicilerinin temsilcileri hazır bulundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, “Bayram öncesi alt yapı kuruluşlarımızı geri temizliği yapması konusunda uyardık. Vatandaşımızın bayram süresince yollarda sıkıntı yaşamalarını söyledik. Yolların kapalı olmamasını yollarda hendek olmamasını talimatını verdik. Bazı yerlerde de asfaltlama çalışmalarının yapılması konusunda bütün alt yapı kuruluşları ile hemfikir olduk. Allah izin verirse bayramda vatandaşlarımız hendeklerle çukurlarla açık tranjelerle karşılaşmayacaklar bütün açık olan tranjeler Çarşamba günü akşamı itibariyle kapatılacak, Perşembe ve Cuma günü kısmi asfaltlamalara girilecek. Çamur olan yerler yıkanacak, Altınordu, Ünye, Fatsa ve yine üst bölgelerimizde Büyükşehir yol ağında her yer tertemiz yapılarak bayrama huzurla gireceğiz. Bugün AYKOME olarak güzel kararlar aldık. Allah nasip ederse vatandaşlarımız bunun meyvesini görecekler” diye konuştu.