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05 Temmuz 2017 14:03

Fatsa’da beton yol çalışması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Düğünlük, Kösebucağı ve Kayaköy Mahallelerinde dik ve eğimli olan yollarda beton yol çalışması başlatıldı.

Fatsa’da beton yol çalışması

05 Temmuz 2017 14:03


Mahallerde yol çalışmaları devam ederken kırsal bölgelerde muhtarlıkların ve vatandaşların yolla ilgili taleplerini öncelik sırasına göre değerlendirdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Kırsal Birinci Bölge ve İkinci Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda Düğünlük, Kösebucağı ve Kayaköy Mahallelerinde yol iyileştirme çalışması yapıyorlar. Kayaköy ve Düğünlük Mahallerimizde olan beton yol çalışması 3-4 günde bitecek ama Kösebucağı Soğukpınar’daki beton yol çalışmamız yaklaşık 10 gün sürecek. Ekiplerimiz yoğun bir sezon geçiriyor. Ekiplerimiz kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için hızlı bir şekilde büyük bir gayretle çalışıyorlar. Ben bu çalışmalara katkı sağlayan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.




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