Fatsa’da bilek güreşi yarışması

Dumlupınar İlkokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, ve çok sayıda Fatsalı izledi.

Kıyasıya geçen yarışmalara bilek güreşinde güçlü olanlar kazanırken, toplamda müsabakaya 7 ilçeden 200 sporcunun katıldığı belirtildi.

Düzenlenen bilek güreşleri yarışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa ÇEVİKDER Spor Kulübü Başkanı Sezai Batı, Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması’nı bu yıl geniş katılımla yaptıklarını belirtti.

Batı, “Türkiye genelinde gençler arasında spora teşvik etmek, gençler arasındaki iletişimi, dostluğu ve kardeşleği artırmak, ata sporumuz olan bilek güreşinin gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, engelli sporcularında bu tür müsabakalara katılımını sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek, gençlerimizi bedenen, ahlaken, zihnen ve manen kuvvetlendirmek amaçlı bu organizasyonu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yarışma, dereceye girenlere madalyalarının verilmesiyle sona erdi.