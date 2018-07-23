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23 Temmuz 2018 11:54

Fatsa’da Bilim ve Sanat Merkezi Okulu açıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi açıldı.

Fatsa’da Bilim ve Sanat Merkezi Okulu açıldı

23 Temmuz 2018 11:54


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, yaptığı açıklamada, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi okulunun açıldığı söyledi. Müdür Atinkaya, "Açılan okul Fatsa ilçesi ile birlikte Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Kumru,Korgan ve Çamaş ilçelerindeki özel yetenekli öğrencilere eğitim verecek” dedi.


Fatsa’da ve çevre ilçelerinde Türkiye derecesi yapacak öğrencilerin çok sayıda bulunduğunu ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Özel ve üstün yetenekli öğrencilerimiz için bizlerde eğitimlerini daha da geliştirmesi amacında çalışmalarımızı yaptık ve Bilim sanat merkezi okulumuzu Fatsa ilçemizi kazandırdık. Evkaf Mahallesi’nde bulunan eski Necati Çetinkaya İlkokulunun bulunduğu binayı bilim sanat okulu haline getirdik. Okulumuzda 60’a yakın öğrencimiz eğitimlerini görecekler. Fen, Sosyal ve sanat dallarında eğitimlerini geliştirecekler. Önceden bu öğrencilerimiz Ordu iline gitmek zorunda kalıyordu. Bu okulu kazandırmakla beraber artık öğrencilerimiz ilçemizde eğitimlerini en iyi şekilde alabilecekler. Fatsa ile birlikte bu okulumuz 7 ilçeye hizmet verecektir. Eğitimde marka ilçe olmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Eğitimde hedefleri olan bir ilçeyiz” dedi.


OÇEM’e yeni bina


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Fatsa’da Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) okulu yeri ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Mevcut binası onlar yetmiyordu. Şehit Sercan Öklük Meslek Teknik Anadolu Lisenin ek binasına taşındı ve artık eğitimine orada devam edecek OÇEM. Bu sorunumuzda çözmüş olduk. Çocuklarımıza her alanda hizmet verecek bir okul oldu” diye konuştu.




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