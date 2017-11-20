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20 Kasım 2017 17:06

Fatsa’da Çocuk Hakları Günü programı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Çocuk Hakları Günü’ programı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Fatsa’da Çocuk Hakları Günü programı

20 Kasım 2017 17:06


Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz diyerek programdaki açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdür Yardımcısı Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özlem Gök Özkan, “Her çocuğun sevilme, sayılma, önemsenme, aidiyet duygusunu yaşama, sıcak bir aile ortamında büyüme, çocukluğunu çocukça yaşabilme, oynayabilme gibi temel hakları kapsamındadır. Bunlar çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, psikososyal açıdan özgüvenli ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmeleri için son derece önemli haklardır. Her çocuğun en temel hakkı bir aile ortamında büyümektir” dedi.


Açılış konuşmasının ardından çocuk hakları ve koruyucu aile sunumları konularında uzmanlar Tunahan Cephe, Cansu Bulut, Serpil Kaya ve Betül Kara tarafından gelen konuklara bilgiler verdiler.


Gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.




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