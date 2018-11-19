Fatsa'da çocuklardan Mevlid Kandili programı

Mevlit Kandili nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Cami'de düzenlenen program, 25 çocuk tarafından icra edildi.

Hafta sonlarını camide geçiren, bütün derslerini camide yapan, kendilerini caminin bir parçası olarak gören çocuklar tarafından icra edilen program cemaat tarafından beğeniyle takip edildi. Programda çocuklar ilahiler, Hazreti Peygamber'in Veda Hutbesi, kırk hadis ve aşrı şerif okudular.

Programda bir konuşma yapan Orta Büyük Cami din görevlisi Necati Ergül, “Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) çocuklara çok büyük önem vermektedir. Bu nedenle programa belki de Türkiye'de ilk defa biz çocuklarla icra ettik. Mevlid-i Nebi programının ana teması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Peygamberimiz ve gençlik olarak seçildiğinden biz de bu programı çocuklarımızla icra etmeyi düşündük. Peygamber efendimizin gençlere ve çocuklara vermiş olduğu önemin günümüzde de ışık tutması, dolayısıyla artık çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini camilere ait olarak hissetmeleri gerekmektedir” dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, din görevlisi Necati Ergül tarafından yapılan dua ile sona erdi.