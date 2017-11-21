Fatsa’da çocukların sinema keyfi

Çocuklara, Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan personeller de eşlik etti. Fatsa Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mehmet Ekici, çocuk hakları haftası nedeniyle Fatsa Kaymakamlığı uhdesinde bir dizi etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Bu etkinliklerimizden bir tanesi de müdürlüğümüzden sosyal ekonomik destek alan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukların sinemaya götürülmesi etkinliğiydi. Bu etkinlikte çocuklarımıza destek olan Fatsa Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Çocukların bu etkinlikten memnun kalması ziyadesiyle bizleri de memnun etti” dedi.

Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyal ekonomik destek alan 35 çocuk sinema salonunda 2 saat boyunca izledikleri film sonrası keyifli zaman geçirdiklerini, düzenlenen etkinlikten memnun kaldıkları ve tekrarını beklediklerini ifade ettiler.