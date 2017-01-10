Fatsa’da doğal gaz çalışmaları

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2017 yılı sonunda ilçedeki merkez mahallelere doğal gaz verileceğini söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Bu yıl merkez mahallerimize doğal gaz konusunda ağırlık verdik. Şehir merkezinde çalışmalar devam ediyor. Kış ayı olduğu için çalışmalarımızda biraz duraksama oldu. Havalar çalışma şartlarını tam anlamıyla gösterdiğinde yoğun bir şekilde devam edecek çalışmalar. Kapısına doğal gaz gidenler bile halen doğal gazı bağlatmış değiller. Bu anlamda Fatsa’da çok kişi var. Tabii doğal gazın döşetmek için evlerine birçok masrafı oluyor ve vatandaşlarımız bu masrafı sanırım karşılamıyor. İlçemizin merkez mahallelerinde inşallah yeni yılda bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tam anlamıyla bittiğinde üst yapı çalışmalarına geçilecek. 2017 yılında Fatsa ilçesinde tam anlamıyla doğal gaz çalışmaları bitmeyeceğini belirtmek istiyorum. Merkez mahallerde bitirmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tam anlamıyla doğal gaz verildiğinde artık herkes doğal gaza geçme mecburiyeti doğacaktır” dedi.