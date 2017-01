Fatsa’da “Ebrudan Yeşerenler” sergisi

Ebru sanatında 43’üncü yılına giren Ahmet Hikmet Barutçugil’in “Ebrudan Yeşerenler” adlı sergisi Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel ebru sanatına hayatını adamış Hikmet Barutçugil’in koleksiyonunda yer alan ve 89 eserden oluşan ebru sergisinin açılışına Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Abdullah Özkan, meclis üyeleri ve sanat severler katıldı.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada ebru sanatında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Büyükşehir Belediyemiz Ordu’nun her tarafında yaptığı hizmetlerle beraber sosyal alanda da kültürel alanda da güzel hizmetlere örnek oluyor ve imza atıyor. Bunun bir örneğini de bugün ilçemizde yaşıyoruz. Bundan sonra da bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 gün önce Büyükşehir Belediyemiz ile yeni bir protokole imza attık. O imza belediyemiz Kültür Sarayını ilgilendiriyor. Fatsa Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu Kültür Sarayını ismine yakışır bir şekilde Fatsa’ya da yakışır bir şekilde daha etkin kullanabilmek için Büyükşehir ile birlikte ortak kullanmak özellikle her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri burada birlikte yapmak adına bir protokol imzaladık. Yine bu tesis bizim ukdemizde kalacak bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetleri vermeye yine devam edecek ama özellikle bu sergi salonundaki yapılacak her türlü etkinliği bundan sonra Büyükşehir Belediyesi burada da bir tefrişat değişikliğine giderek gerek açık mekanı gerekse dükkanları da kullanacak şekilde yıl boyunca da sürekli etkin kılacak şekilde faaliyette bulunmak üzere bir protokol imzaladık. Bundan sonra burada her daim Büyükşehir burada sürekli etkinlik yapacak. Bu konuda güzel proje ve düşünceleri var, bunun imzasını attık inşallah hayırlı olur” dedi.

Serginin açılışında son konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh ise son zamanlardaki terör olaylarını kınayarak, “Terör olayları birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik oyunlar. Bu terör olayları olduğu son zamanlarda bu tür açılışlara ne gerek var diye soru soranlar olabilir. İşte tam böyle durumlarda bu açılışlara ihtiyaç var. Bu açılışlar birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Terör bizde korku imparatorluğu kurmak istiyor, bizi normal hayatımızdan koparmak, kabuğumuza çekmek için saldırılar yapıyorlar. Biz de bugün bu serginin açılışı vesilesiyle bir araya gelerek biz biriz beraberiz sizden korkmuyoruz, her türlü ortamda hayatımızı devam ettiriyoruz, biz sizden güçlüyüz mesajı veriyoruz. Bu anlamda ben bu açılışı çok değerli ve anlamlı buluyorum dolayısıyla sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyemizin sanat galerisinde 1 yılda 9 adet sergi düzenledik. Yaklaşık 450 bin civarında hemşerimizin bu sergilerimizi ziyaret ettiklerini görmekteyiz. Bu da bize onur ve gurur veriyor” şeklinde konuştu.

‘Ebrudan Yeşerenler’ adlı serginin açılışı eserlerin incelenmesinin ardından sona erdi. Serginin 3 gün açık kalacağı bildirildi.