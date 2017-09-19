Fatsa’da ‘Eğitimde işbirliği protokolü’ imzaladı

Eğitimde İşbirliği Protokolü Fatsa Belediyesi Başkanlık makamında imzalandı. İmza töreni önce ilk konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Eğitim sadece eğitimcilerin işi değil, eğitim toplumun her kesiminin işi. Çünkü herkes bir şekilde eğitimin bir noktasında okullarımız ile bağlantılı, idareciler ile bağlantılı öğretmenlerimizle bağlantılı dolayısıyla biz de bu yıl eğitim öğretime başlarken bizim olmazsa olmaz paydaşlarımızdan. Yerel yönetimlerde sayın belediyemizle bir ortak çalışma yapalım dedik. Bundan sonraki projelerimizde belediyemizin özellikle eğitim konusunda yapacağı şeyleri bir protokol ile normal bir yapıya bağlayalım diye düşündük. Belediye başkanımız da özellikle geldiğimiz günden beri diğer ilçelerin gıptayla baktığı imar izninden sonra bize 20 tane arsanın verilmesi oldu. Gerçekten Fatsa eğitimi adına çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Ben yine özellikle bu protokol ile de yine çocuklarımıza özellikle yapacağımız projelerde eğitim yönünden yine diğer yapacaklarımız faaliyetler yönünden belediyemizin imkânlarını inşallah belediyemiz bize sağlayacak. Bu protokolle belediyemiz ile beraber ortak bir istişare ile çocukların eğitim öğretiminde özellikle değerler eğitiminde olsun diğer sosyal sportif faaliyetler de olsun bilimsel faaliyetler de olsun yapacağımız faaliyetlerde belediyemiz ile birlikte ortak projeler gerçekleştireceğiz. Ben Belediye Başkanımıza belediye çalışanlarımıza Başkan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum inşallah hayırlısı olur” dedi.

“Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına destek olacağız”

Yeni eğitim- öğretim yılının bütün öğrencilere hayırlı olmasını değil dileyerek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise, “Hepimiz eğitim ile beraber buralara geldik. Eğitim hayatımızın olmazsa olmazı. Bu manada da bizler belediye olarak göreve geldiğimiz günden beri zaten imkanlarımızla eğitim camiasına her türlü desteği vermeye gayret ettik. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün teklifi ile bir protokol yaparak bu işi çok daha önemli aşamaya getireceğiz inşallah. Fatsa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim alanında, sosyal hayatta, kültürel hayatla alakalı geliştireceği ve yapmak istediği bütün projelere maddi ve manevi destek vereceğiz, ortak projeler yapacağız. Bu zamana kadar hep okulların teknik ihtiyaçları ön plana çıkıyordu. Bizden daha çok teknik ihtiyaçlar konusunda destek istenirken bundan sonra işin sosyal ve kültürel yönü de eğitim yönünde bizzat destek vereceğiz. Bu protokol ile Fatsa Belediyemizin imkanı ile bütçemizle destek vererek, organizasyon olarak ve kendi tesislerimizi projede kullandırarak inşallah ortak projeler yapacağız. Dediğim gibi çocuklarımız için sadece okulların teknik ihtiyacı değil eğitimine katkı sağlamak, sosyal hayatına katkı sağlamak ve kültürel hayatına katkı sağlamak dolayısıyla da şehrin sosyal kültürel hayatına katkı sağlayacak projeler ortaya koymaktır bu protokolün amacı. Ben hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.