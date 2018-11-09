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Fatsa'da ev yangını korkuttu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Ordu Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katında Ali Aytekin'e ait evdeki mutfaktaki ankastreden dolayı çıkan yangın, ev sakinlerine ve mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında dairedeki oda kullanılmaz hale geldi.

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