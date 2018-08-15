Fatsa’da ’foto safari’ başladı

Foto Safari’nin ilk startını Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe verdi. Eline fotoğraf makinesini alarak Bolaman Irmağı’ndan görüntüler alan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, fotoğraf çekmenin çok güzel ama zor bir iş olduğunu söyledi.

“Doğa harikası ilçemizden güzel fotoğraflarından bir albüm oluşturacağız”

Foto Safari’yi yıllardır yapmak istediklerini ancak bu yıl nasip olduğunu belirten Başkan Muharrem Aktepe, “Fatsa ilçemiz doğa harikası bir şehir. Bu doğa harikası ilçemizin güzel bakan gözlerden güzel fotoğraflar bekliyoruz onun için böyle bir çalışma başlattık. Bu etkinliğimize Türkiye’nin çeşitli illerinden 100’ün üzerinde katılım bekliyoruz. Bugün itibari ile başladı Pazar günü sona erecek. Duyurumuzu görüp de gelmek isteyenler olursa ilçemize bekliyoruz. Son güne kadar bu yarışmaya katılma şansları var. Doğa harikası ilçemizden güzel fotoğraflarından bir albüm oluşturacağız. Ben katılımcıların hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Instagram üzerinden bir etabımız var. Gencinden tutun da yaşlısına kadar 3 fotoğraf çekip paylaşma hakkı var. Bu fotoğrafları Instagram’da paylaştıklarında onlar için de bir ödül olacak. Güzel bir yarışma, bir etkinlik olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Fotoğraf çekmek ayrı bir yetenek isteyen bir iş”

Fotoğraf çekme duygusunun çok güzel fakat ayrı bir yetenek isteyen bir iş olduğunu ifade eden Aktepe, “Her elinde fotoğraf makinesi alanın ben bunu yapabilirim diyebileceği bir iş olmadığını düşünüyorum. Bakış açısı çok önemli, düşünce tarzı çok önemli. Emek vermek çok önemli, sabretmek çok önemli. Benim gibi işi hızlı yapmak isteyenlerin çok becerebileceği bir iş değil ama ben yine de sabırsız da olsa herkesi bu yarışmaya katılmaya bekliyorum” diye konuştu.