Fatsa'da foto safari fotoğraf sergisi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Çınar Festivali kapsamında gerçekleşen 'Foto Safari' yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Fatsa Belediyesi binası önünde sergilendi.

"Sanata destek vermeye devam ediyoruz" diyen ve bu kapsamda Fatsa'nın Çınar Festivali kapsamında fotoğraflarını çektirdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "48 farklı fotoğraftan oluşuyor sergimiz. Dalında uzman jüri arkadaşlarımız fotoğrafları değerlendirdiler. Bizler bu fotoğrafları şehrin tanıtımında ve şehrin turistlik yerlerinin gösterilmesinde tanıtım amaçlı kullanmak için bu foto safari yarışmasını düzenledik” diye konuştu.

Başkan Muharrem Aktepe'nin konuşmasının ardından yarışmada jürilik yapan usta fotoğrafçılara Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Başkan Muharrem Aktepe ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Selamattin Bayçelebi tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrası protokol ve sergiye katılan vatandaşlar sergideki resimleri gezdi.