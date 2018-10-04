Fatsa'da fotoğrafçılık kursu başladı

Temel eğitim fotoğraf kursu, ulusal fotoğraf yarışmalarında çok sayıda ödülü bulunan Bolaman Anadolu Lisesi öğretmeni, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Yılmaz Karaca'nın eğitmenliğinde gerçekleşecek. Yaklaşık 8 hafta sürecek eğitimlerde, fotoğraf tarihi, görme biçimleri, makineler, objektifler ve kompozisyon oluşturma gibi teorik eğitimlerin yanı sıra, hafta sonları kursun workshoplar, eğitim gezileri fotoğraf yorumlamaları şeklinde derslerin verileceğini söyleyen Yılmaz Karaca, “8 hafta sürecek eğitimin ardından, kursiyerlerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi ile kursumuz sona erecek. Eğitimlerde kursiyerlerimize birçok konuyu öğreteceğiz. Kursiyerlerimizi belgelendireceğiz ve hepsi daha bilinçli fotoğrafçılar olacak” dedi.