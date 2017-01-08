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08 Ocak 2017 14:39

Fatsa’da Halep için 33 bin 876 lira yardım toplandı

Fatsa’da Halep için 33 bin 876 lira yardım toplandı

08 Ocak 2017 14:39

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halep’e yardım için düzenlenen kampanyada 33 bin 876 lira para toplandı.
Fatsa Belediyesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz günlerde ‘Halep’ için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları yaptığı açıklamada, toplanan yardımları Halep’e göndermek için genel merkeze gönderdiklerini söyledi. Erdi Şevketoğulları, “Fatsa Belediyesi, Fatsa Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları, okul müdürlükleri ve Fatsa halkımızla ortaklaşa düzenlediğimiz Halep’e yardım kampanyasında 33 bin 876 lira Fatsa Kızılay Şubesi hesabına yatırılmıştır. Şubemiz olarak bu yardım Halep’e ulaştırılmak üzere genel merkezimize gönderilmiştir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yardımlar için bağışlar devam ediyor. Fatsa ilçemizde herkes bu konuda çok duyarlı davrandılar” dedi.



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