Fatsa'da huzur operasyonu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan huzur operasyonunda 290 kişi, 27 iş yeri ve 87 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hazır bulunan polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi'nin talimatıyla uygulama için hareket etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan uygulamaya başlayan polis ekipleri, kahvelere, kafelere ve internet kafelere girerek üst araması yaptı. Trafik ekipleri de ilçenin belirli yerleri ve uygulama noktalarında araçları kontrol etti.

Asayiş uygulamalarında Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, komiserler ve polis memurları hazır bulundu. Kontrollerde, 290 şahıs, 1 asker kaçağı, 27 umuma açık mekan kontrolü, 7 mekana tutanak, 10 şahsa kapalı mekanda sigara içmekten ceza yazıldı ve 2 mekana da içki ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 80 adet içkiye el konuldu.