Fatsa'da ‘İletişim Bir Gelecektir ve İletişim İle Gelecektir' projesi

Fatsa Gençlik Merkezi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ‘İletişim Bir Gelecektir ve İletişim İle Gelecektir' adlı projesi ile start verdi.

Amacı örnek gençler yetiştirmek ve gençlerimizin geleceğini teminat altına almak için çabalayan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Fatsa Gençlik Merkezi de bu amaca hizmet etmek için Fatsa ve sorumlu olduğu Kabataş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar ve Korgan ilçelerindeki gençlere kapılarını sonuna kadar açmaya ve gençlikle ilgili çalışmaları tanıtmaya devam ediyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, “Yeni eğitim ve öğretim dönemine ekim ayı itibariyle ‘merhaba' diyecek olan Fatsa Gençlik Merkezi yeni dönem kurs kayıtları 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır. Fatsa Gençlik Merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velilerden oldukça büyük ilgi gördü” dedi.

Beraat Şahin, 8-29 yaş aralığı bütün herkese haftanın yedi günü 09.00-21.00 saatleri arası açık olan Fatsa Gençlik Merkezinin "İletişim Bir Gelecektir ve İletişim ile Gelecektir" adlı projesine artık gençlerin aile bireyleriyle katılabilme imkanına sahip olduğunu belirtti. Şahin, "Fatsa Gençlik Merkezi bu yıl da birçok alanda açtığı atölye ve kulüplerle gençlerin ilgi odağı olmaya devam edecek. El sanatları ve güzel sanatlar atölyeleri, dini ilimler, sosyal bilimler ve değerler eğitimi, kişisel gelişim, akıl ve zeka oyunları, kitap okuma halkaları, spor ve müzik alanında eğitimler bu yılda detaylandırılarak devam edecek. Kulüp çalışmaları, sosyal projeler, kitap okuma halkaları, tiyatro ve sinemalar, uçurtma şenlikleriyle, piknik, bakanlık bünyesinde deniz ve doğa kampları, günü birlik geziler, şiir, halk müziği, tiyatro, ecdada mektup yarışmaları ve birçok değişik eğlenceli etkinliklerle gençler yeni döneme yepyeni yeniliklerle Fatsa Gençlik Merkezinde tanışacaklar" diye konuştu.