Fatsa’da İlköğretim Haftası kutlandı

İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı ve Ali Rıza Demircan İlkokulu önünde tören yapıldı. 2017-2018 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Atatürk Anıtı’nın önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Ali Rıza Demircan İlkokulunda devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları sırasıyla Ali Rıza Demircan İlkokulu Müdür Nihat Altay, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Aitinkaya gerçekleştirdi.

Sonrasında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri ilköğretim haftasına katılan konuklara sundular. Sonrasında okulun 4.sınıf öğrencileri aralarına yeni katılan 1.sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği verdiler.

Programda protokol mensupları öğrencilerin sevinçlerine ortak olarak sınıfları gittiler ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdiler.

Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurdoğan Karadaılıoğlu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.