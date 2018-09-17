Fatsa'da İlköğretim Haftası kutlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim sezonu başladı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı ve TOKİ İlk ve Ortaokulu önünde tören yapıldı. 2018-2019 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından TOKİ okulunda devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi.

Sonrasında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri ilköğretim haftasına katılan konuklara sundular. Sonrasında okulun eski öğrencileri aralarına yeni katılan 1.sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği verdiler.

Programda protokol mensupları öğrencilerin sevinçlerine ortak olarak sınıfları gittiler ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdiler.

Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.