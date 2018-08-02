Fatsa’da iş yerlerini su bastı

İlçede sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle bazı iş yeri ve bodrum katlarını su bastı. Rögarlardan taşan yağmur suları cadde ve sokakları doldururken, en büyük zararı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi esnafı gördü. Fatsalı esnaflar bir anda su baskınlarının yaşandığını belirterek iş yerlerindeki mallarını kurtarma fırsatının olmadığını söyledi.

Fatsa Belediyesi itfaiye ve temizlik ekipleri, su baskını olan iş yerlerinde çalışma başlatarak esnaflara yardımcı oluyor.

Fatsalı esnaflardan ayakkabıcı Mustafa Altun, “Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle iş yerimizi su bastı. Kum kütlesi giderleri kapatınca yağmur suları da ister istemez iş yerlerimize girdi. Büyük zararımız var. Yaklaşık 90 bin lira civarında” dedi.

Sabah saatlerinden bu zamana kadar iş yerlerindeki suları temizlediklerini söyleyen Kuaför Sezgin Okuyucu ise "Çamurları, suları temizledik. Mühendis kardeşlerimizin sağ olsunlar yağmur yağacaklarını bildikleri halde esnafları perişan ettiler. Her esnafın ciddi zararı var” ifadelerini kullandı.

Ani su baskını nedeniyle iş yerindeki ürünlerini kurtaramadığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Karaçuha, "Sabahın ilk saatlerinden bu zamana kadar buradayız. Ciddi zararım var. Yukarı mahallelerden gelen su baskınları iş yerimize girdi ve büyük zarar gördük” diye konuştu.

Yukarı mahallerde kumların olması nedeniyle su akıntısının caddelerdeki iş yerlerini bastığını ifade eden Sebahattin İlişik, "İş yerimizi su bastı bizlerden kendi imkanlarımızla temizledik. Esnaf arkadaşlarımıza ve bizlere büyük geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Ayakkabı deposunu komple su bastığını söyleyen İsmail İkbal de "Allah tarafından gelen bir afet. Gerçekten büyük zararımız var. Sabah geldiğimde dükkanı su basmıştı. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

Kısmi olarak sel baskını yaşadıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da yaptığı açıklamada, "İlçemizde çok büyük hasarlar meydana gelmedi sel nedeniyle. Genel olarak su çekildi. Menfez ve köprüleri kontrol ediyoruz. Toparlama hizmetlerini gerçekleştiriyoruz, en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz bu ani sel baskınını. Allah’a şükür can kaybı yok" diye konuştu.