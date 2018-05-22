Fatsa’da itfaiyeden martı kurtarma operasyonu

Dumlupınar Mahallesi Ulusu Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binanın çatı katına konan martının kanadı kiremitlere takıldı. Martı çırpınmasına rağmen buradan kurtulamadı. Çevre sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, merdiven aracıyla çatıya çıktı. Kısa süren çalışma sonucu martı, sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Bir süre hareket edemeyen martı daha sonra uçmaya başladı.

Çevre sakinlerinden Bahadırhan Oral, “Martının karşı evin çatısına konduktan sonra çırpındığını gördüm. Yüksek olduğu için 110’u arayarak itfaiye ekiplerine haber verdim ve hemen gelerek martıyı sıkıştığı yerden kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.