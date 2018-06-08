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08 Haziran 2018 16:13

Fatsa’da karne heyecanı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 22 bin 369 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Fatsa’da karne heyecanı

08 Haziran 2018 16:13


2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Hatipli İlk ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. "Karne günü öğrencilerin en önemli günlerinden biridir" diyerek sözlerine başlayan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “İlçemizde 22 bin 369 öğrenci karnelerini aldılar. Eğitim yılımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Fatsamızda okullarımızın fiziki yapısı her geçen gün iyileşmektedir. Başarı oranımız her yıl artıyor ve Fatsa ilçesi olarak önemli başarılara imza atıyoruz. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından daha sonra protokol üyeleri okulca belirlenen bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdiler.


Düzenlenen karne törenine ayrıca, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.




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