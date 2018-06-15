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15 Haziran 2018 13:17

Fatsa’da kent bayramlaşması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Fatsa Belediyesi ve Fatsa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kent bayramlaşması Kültür Sarayında gerçekleşti.

Fatsa’da kent bayramlaşması

15 Haziran 2018 13:17


Bayramlaşma programında konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, kent bayramlaşmasına gelen herkesin bayramını tebrik ederek, “Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Tüm hemşehrimizin aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu ve bereketli bir bayram geçirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramlarda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.


Kültür Sarayında gerçekleşen bayramlaşma töreni sonrası protokol Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldılar. Kent bayramlaşması ikramlar ile son buldu.


Bayramlaşma törenlerine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldılar.




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