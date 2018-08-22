Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 13:11

Fatsa’da kent bayramlaşması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Fatsa Belediyesi ve Fatsa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kent bayramlaşması Fatsa Öğretmen Evinde gerçekleşti.

Fatsa’da kent bayramlaşması

22 Ağustos 2018 13:11


Bayramlaşma programında konuşan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Kent bayramlaşmasına gelen herkesin bayramını tebrik ederim. Kurban Bayramı’nızı kutluyorum. Tüm hemşehrimizin aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve bereketli bir bayram geçirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramlarda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.


Gerçekleşen bayramlaşma töreni sonrası protokol, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Kent bayramlaşması ikramlarla son buldu.


Bayramlaşma törenlerine ayrıca Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç