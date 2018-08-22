Fatsa’da kent bayramlaşması

Bayramlaşma programında konuşan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Kent bayramlaşmasına gelen herkesin bayramını tebrik ederim. Kurban Bayramı’nızı kutluyorum. Tüm hemşehrimizin aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve bereketli bir bayram geçirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramlarda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Gerçekleşen bayramlaşma töreni sonrası protokol, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Kent bayramlaşması ikramlarla son buldu.

Bayramlaşma törenlerine ayrıca Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.