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Fatsa'da konteynerler yer altına iniyor

Fatsa Belediyesi çöplerin şehir merkezinde gelişigüzel bırakılarak görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçmek için konteynerleri yer altına alıyor.


Ekim ayı meclis toplantısında konteynerlerin yer altına alınmasın avantajlarını meclis üyelerine anlatan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yer altı konteynerlerinin çevre dostu ve şehir mobilyası görünümünde olduğu söyledi. Aktepe, mahallelerde ihtiyaç olan yerlere toplam 170 yer altı konteyneri koyulacağını ifade etti.



“İnsan sağlığını tehdit etmiyor”


Yer üstünde sadece çöp atma bacasının göründüğünü belirten Başkan Aktepe, “Ana konteyner yer altında bulunur. Estetiktir ve şehir içi, site içi veya genel alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. Konulan yerde çok az yer işgal eder ve yayalara yürüme alanı kalır. Modern ve temizlenebilir bir yapıda olup yeraltında konteynerin haznesine dökülerek insan sağlığını tehdit etmemektedir. Sinek, böcek gibi zararlıların üremesinin ve sokak hayvanlarının atık çevresinde barınma ihtimali ortadan kalmış olacak. Kolay, hızlı ve gürültüsüz yükleme özelliği vardır” dedi.



“Avrupa standartlarında imal edilmiştir”


Yer altı konteynerinin el değmeden tamamen otomatik olarak yükleme yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Maksimum hijyen sağlayacak, güzel ve temiz bir dünya için uyumlu, zarif ,estetik tasarımlara sahip olmaktadır. Yangına neden olmaz, patlayıcı gibi topluma zarar verici maddelerin tahrip gücünü azaltır ve zararı minimuma indirir. Üst yürüme platformu, insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebileceği sağlamlıkta gözyaşı desenli sacdan yapılmıştır. Yer altı konteyner sistemi evsel atıklar için kullanılacak şekilde Avrupa standartlarında imal edilmiş olup, uzun süreli kullanımlar için tasarlanmıştır. Tek parça dökülen beton soketi güçlendirilmiş su sızdırmaz beton ve nervürlü inşaat demiri kullanılmıştır. 7 adet 770 litrelik galvaniz çöp konteynırının aldığı çöpü 1 adet 5 m3 yer altı konteyneri almaktadır. Aracın kapasitesi 100 m3 çöpü sıkıştırma suretiyle 20 m3 e kadar indirmektedir. Araç yalnız bir seferde 30-40 yeraltı konteynerini alabilmektedir. Şayet konteynerlerin doluluk oranları düşükse bu miktar artmaktadır ve araç bir yer altı konteynerini 1,5 dakikada almaktadır” diye konuştu.

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