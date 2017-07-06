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06 Temmuz 2017 10:03

Fatsa’da Koray Avcı rüzgarı

Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahneye çıkarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Fatsa’da Koray Avcı rüzgarı

06 Temmuz 2017 10:03


Özel bir organize ile Fatsa’ya gelip Rıhtım’da konser veren sevilen sanatçı Koray Aydın, hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının akınına uğrayan konserde izleyenler kimi zaman gözyaşlarını tutamazken kimi zaman yerlerinde duramadılar. Yaklaşık 3 saat süren konserde Koray Avcı seslendirdiği şarkıların yanı sıra sevilen şiir ve hikayelerini de sık sık sahneye taşıdı. En yeni parçalarını da sevenlerinin beğenisine sunan ’Sesi gülen adam’ hayranlarından tam not aldı. Özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Koray Avcı, Fatsalılara güzel bir gece yaşattı.


Konser esnasında küçük bir açıklama yapan sanatçı Koray Aydın, “Bizim yaptığımız sahnemiz çok kıymetli. Çok özel insanların şarkılarını söylüyoruz. Benim okuduğuma bakmayın ben aracıyım” diye konuştu.


Avcı, konser sonrasında hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.




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