Fatsa’da mahallelerde çiftçi bilgilendirme toplantıları

Düzenlenen toplantılara Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katılarak destek veriyor. 2018 yılında da çiftçi toplantılarını her mahallede yapacaklarını belirten Ethem Kibar, “Ilıca, Kayaca, Kulak, Oluklu, Hatipli, Kargucak, Karşıyaka, Aslancami, Hacıköy, Yukarı Bahçeler, Yassıtaş, Taşlıca, Demirci, Örencik, Yusuflu ve Yeşiltepe Mahallelerimizde çiftçilerimizle bir araya geldik. Son yıllarda fındık bahçelerimizde hızla yayılan ve fındığımızın geleceğini tehdit altına alan külleme (küf) hastalığına dikkat edilmesi gereken noktaları ve mücadelesi için yapılması gereken işlemleri işledik. Birçok konuda üreticilerimizin sorunlarını dinleyerek çözümler üretmeye çalıştık. Üreticilerimize bilgilendirme amaçlı broşürlerin yanında Çiftçi Eğitim Çiftliğimiz de ürettiğimiz domates, biber, patlıcan ve hıyar fidelerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Bu toplantıların düzenlenmesi için öncülük eden muhtarlarımıza ve delegelerimize çiftçilerimiz ve oda meclisimiz adına teşekkür ederim” dedi.