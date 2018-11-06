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Fatsa'da ‘Meyve İşleme ve Kurutma Evi' projesi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatsa Ziraat Odasının ortaklaşa yürüttüğü Meyve İşleme ve Kurutma Evi projesi başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatsa Ziraat Odasının ortaklaşa yürüttüğü Meyve İşleme ve Kurutma Evi projesi başladı.


Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatsa Ziraat Odamızın ortaklaşa yürüttüğü Meyve İşleme ve Kurutma Evi olarak faaliyete geçecek olan ‘Kadın Emek Verdi, Meyveler Çürümedi' adlı projemizin deneme üretimlerine devam ediyoruz. Kadın çiftçimizle pestil, pekmez üretimi, meyve kurusu ve sirke üretiminin yapılacağı tesisimizi Kasım ayı sonu itibariyle açmayı planlıyoruz. Bölgemizde çürümeye yüz tutan yerel meyvelerimizi ekonomiye tekrar kazandırmak için Kabakdağı Mahallemizde atıl durumda bulunan eski sağlık ocağı binasını kiralayarak kurduğumuz Meyve İşleme ve Kurutma Evinde üretilen ürünlerimizi ilk etapta Fatsa Ziraat Odası markasıyla yerel marketlerimizde ve Kabakdağı Organik Ürünler Pazarında satışa sunulacaktır” diye konuştu.

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