Fatsa'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni düzenlendi.

Program Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya tarafından anıta çelenk sunumu ile başladı ve ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstikal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Naci Kızılkaya, muhtarın demokrasimizin en önemli kılcal damarı, temel taşı olduğunu belirterek, “Muhtar, karın kapattığı yoldur. Muhtar, köylünün, mahallenin halkını savunan avukatıdır. Muhtar, devletle vatandaş arasında köprüdür. Muhtarlar altlarında makam aracı bulunmayan, ama demokrasinin en önemli unsurları olmaları nedeniyle de birer görünmeyen kahramandır. Muhtar sözlüklerde köy ve mahallenin yasalarla belirlenen işlerini yürütmek için o köy ve mahallede oturan kişilerin seçtiği kimseler, diye tanımlanır. Kısacası muhtar, bu toplumu oluşturan renklerin köy ve mahalle yönetimlerinin başıdır. Tüm muhtar arkadaşlarımız Cumhuriyet değerlerimizin en alt bölümündeki temsilcileri olarak mahalle ve sokaklarındaki insanların huzur ve güven içinde olması için çaba sarf etmektedir” dedi.

Törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Selamettin Bayçelebi, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve resmi daire amirleri ve muhtarlar katıldı.