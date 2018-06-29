Fatsa’da muhtarlar toplantısı

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Yeni İmar Barışı projesinde imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunları çözümleniyor. Bu kapsamda mahallerinizde bulunan ruhsata aykırı yapıların sahipleri vatandaşları bilgilendirmeniz gerekiyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlarda ki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır” dedi.

Özellikle bölgede Gürcü vatandaşları izinsiz çalıştıranlara cezalar uygulanacağını belirten Yapıcı, “Artık hiçbir şekilde izinsiz yabancı işçi çalıştırılmayacak. Bu kurala uymayan kişilere ciddi cezalar uygulanacak. Vatandaşları bu konuda uyarınız” diye konuştu.

Gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.