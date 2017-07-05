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05 Temmuz 2017 11:44

Fatsa’da nöbetçi eczane sayısı artırıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tek olan nöbetçi eczane sayısı alınan yeni kararla ikiye çıkarıldı.

Fatsa’da nöbetçi eczane sayısı artırıldı

05 Temmuz 2017 11:44


Ordu Eczacı Odası Fatsa Temsilcisi Seçkin Ünal, Fatsa’daki nüfus artışının yoğun olması ve vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda bundan sonra nöbetçi eczane sayısının ikiye çıkarıldığını söyledi.


Ünal yaptığı açıklamada, “Geceleri eczanelerde yoğun kuyruklar oluşturuyordu. Vatandaşların talebi üzerine nöbetçi eczane sayısını bugünden itibaren ikiye çıkartıyoruz. Hem yoğunluk azalmış olacak hem de vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini daha rahat bir şekilde alacak. Tüm Fatsamıza hayırlı olsun" dedi.




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