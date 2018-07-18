Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak

Ayak Yarışması 22 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Liman karşısında eski çöplük alanında yapılacak olan Karadeniz Mahalli Off-Road Kupasına çeşitli illerden çok sayıda katılım olacağını belirterek, “Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Şevki Sakız, İsa Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon ile ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. Artık işimiz alanda. Fatsalıları Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası (KAMOK) 1. Ayak Yarışmasına davet ediyoruz. Fatsalılar 22 Temmuz’da bir birinden güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Off-Road yarışmalarını izlemeye gelenler pişman olmayacak. Fatsalılar fındık hasadı öncesi Off-Road yarışmaları muhteşem bir heyecan yaşayacaklar" diye konuştu.