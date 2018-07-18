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18 Temmuz 2018 16:17

Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak

Organizasyonluğunu Fatsa Belediyesinin yaptığı Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası (KAMOK) 1.

Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak

18 Temmuz 2018 16:17

Ayak Yarışması 22 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Liman karşısında eski çöplük alanında yapılacak olan Karadeniz Mahalli Off-Road Kupasına çeşitli illerden çok sayıda katılım olacağını belirterek, “Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Şevki Sakız, İsa Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon ile ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. Artık işimiz alanda. Fatsalıları Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası (KAMOK) 1. Ayak Yarışmasına davet ediyoruz. Fatsalılar 22 Temmuz’da bir birinden güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Off-Road yarışmalarını izlemeye gelenler pişman olmayacak. Fatsalılar fındık hasadı öncesi Off-Road yarışmaları muhteşem bir heyecan yaşayacaklar" diye konuştu.




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