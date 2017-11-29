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29 Kasım 2017 14:43

Fatsa’da öğrenci ve velilerden kan bağışı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Türk Kızılayı “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında TOKİ Ortaokulunda öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

Fatsa’da öğrenci ve velilerden kan bağışı

29 Kasım 2017 14:43


Fatsa’da okul bahçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleşti. "Kan bağışını yap hayat kurtar" sloganıyla gerçekleştirilen ve öğrenci velileri ile öğretmenlerin katıldığı kan bağışı kampanyasına ilgi yoğun oldu.


"Sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması insanlık adına önemli bir görevdir" diyen TOKİ Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Kabacı, "Kan vermek toplumsal bir sorumluluk olduğu gibi, acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bizler de bu konuda bir şeyler yapmak istedik ve bu organizasyonu düzenledik. Okul öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ederim" dedi.


Velilere ve öğretmenlere düzenledikleri kampanya için teşekkür eden Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı.




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