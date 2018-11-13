İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da öğrencilere kaban yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Fatsa Ticaret Borsası, Fatsa’da ihtiyaç sahibi 440 öğrenciye kaban yardımında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Fatsa Ticaret Borsası, Fatsa'da ihtiyaç sahibi 440 öğrenciye kaban yardımında bulundu.


Yardımla ilgili bir açıklama yapan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “TOBB önderliğinde daha önceki yıllarda da öğrencilerimize yardımlarımızı yapıyorduk. Bu yıl da mont yardımını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerimize teslim ettik. Öğrencilerimize katkıda bulunmak bizim için büyük mutluluk. O ışıltıyı öğrencilerimin gözlerinde görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.