Fatsa'da öğrencilere kaban yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Fatsa Ticaret Borsası, Fatsa'da ihtiyaç sahibi 440 öğrenciye kaban yardımında bulundu.

Yardımla ilgili bir açıklama yapan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “TOBB önderliğinde daha önceki yıllarda da öğrencilerimize yardımlarımızı yapıyorduk. Bu yıl da mont yardımını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerimize teslim ettik. Öğrencilerimize katkıda bulunmak bizim için büyük mutluluk. O ışıltıyı öğrencilerimin gözlerinde görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.