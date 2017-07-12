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12 Temmuz 2017 13:36

Fatsa’da okçuluk müsabakaları nefes kesti

Ordu’nun Fatsa İlçesinde “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okçuluk müsabakaları düzenlendi.

Fatsa’da okçuluk müsabakaları nefes kesti

12 Temmuz 2017 13:36


Her yaştan katılımının olduğu yarışmada nefes kesen anlar yaşanırken, sporcuların mücadeleleri ise takdir topladı.


15 Temmuz anma programı kapsamında düzenlenen okçuluk müsabakası ile ilgili Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, kısa bir açıklama yaptı. Müdür Bekyürek, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri ülke genelinde çeşitli programlarla yad ediliyor. Bu bağlamda 75.Yıl Spor Salonunun yanındaki Fatsa Okçuluk Tesislerinde okçuluk etkinliği yaptık. Etkinliğe katılan katılımcılar ok atışı yaptılar. Şunu vurgulamak isterim ki, 15 Temmuz’u unutturmayacağız” diye konuştu.


Okçuluk müsabakasına katılan sporcular, program sonrası dev Türk bayrağı açtılar.


75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen okçuluk müsabakalarına İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Jandarman Komutanı Yarbay Halit Gülten, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, CHP İlçe Başkanı Onur Çam, MHP ilçe Başkanı Eftal Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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